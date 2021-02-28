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Balıkesir'de mutfakta çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir’de bulunan bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın büyük korkuya sebep oldu.

Balıkesir'de bulunan bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın büyük korkuya sebep oldu.


Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan evin mutfak bölümünde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha da büyümeden söndürdü. Meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Yangının neden çıktığı bilinmiyor.

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