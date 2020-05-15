İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de Nisan ayında 685 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden açıklanan rakamlara göre Nisan ayında il genelinde 685 konut satışı gerçekleşti.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,2 oranında azalış ile 685 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 70,5 ile 483 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 29,5 ile 202 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 azalış ile 276 adet ipotekli satış gerçekleşmesiyle 17. sırada yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.