Balıkesir'de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu

Ortaokul ve İlkokul öğrencileri için düzenlenen etkinliğe 50 öğrenci katılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de e öğrencilerle birlikte bisiklet sürdü.

Burhaniye Melih Pabuççuoğlu Bulvarındaki Şehit Ömer Halisdemir Parkında bir araya gelen öğrenciler, 3 kilometre pedal çevirerek Cumhuriyet Meydanına kadar sürüş yaparken, öğrencilere Bisiklet Derneği ve Bisiklet Grubu da eşlik etti. Polisin önlem aldığı şenlik de Cumhuriyet meydanına gelen öğrenciler, burada dev Türk Bayrağı açtı. Şenliğe katılanlar büyük mutluluk yaşadı Öğrencilere eşlik eden rehber öğretmen Altuğ Keskin'de öğrencilere bisiklet kullanımı ve grup sürüşleri hakkında bilgi verildiğini söyledi. 5 yaşından beri bisiklet sürdüğünü anlatan Elif Derin Akgündüz, “ Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. 5 yaşımdan beri bisiklet sürüyorum. Hem vücudumuz için faydalı hem de çok eğlenceli bir etkinlik. Bu yüzden ben çok eğlendim. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Mustafa Öztürk de,” Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bütün bisiklet severlere buradan selamım olsun. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir daha yapılmasını rica ediyorum. Bisiklet sporunu herkese tavsiye ediyorum” dedi. Rehber Öğretmen Altuğ Keskin ise,” 23 Nisan Şenliği dahilinde öğrencilerimiz için bunu düzenledik. Öğrencilerimiz yaşları itibarıyla bisiklet kullanımına uygun. Öğrencilerimize grup sürüşü nedir, grup sürüşü neden yapılmalıdır. Bisiklet kullanırken neye dikkat edilmelidir. Bunları anlattık. Onlara bilgi vererek, hayatları içerisine bisikleti sokmayı hedefliyoruz. Hem de mutlu olmaları için böyle çalışma yaptık. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.