Balıkesir'de öğrenciler sınıfça bağlama öğreniyor

Bahçelievler İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Figen Atik'in gözetiminde Halk Eğitim Müdürlüğünün başlattığı bağlama kursuna katılıyorlar.

Haftanın 2 günü sınıflarında bağlama çalmayı öğrenen 20 öğrenci yılsonunda konser verecek. Kurs öğretmeni Çağrı Şahin öncülüğünde nota öğrenen öğrencilere anneleri de katıldı. Sınıf öğretmeni Figen Atik, öğrencilerin anneleri ile birlikte konser vereceklerini söyledi. Sınıf Öğretmeni Figen Atik, “ Bu yıl öğrencilerimizle birlikte bir bağlama kursu açmayı planladık. Burhaniye Halk Eğitim Merkezine başvurduk. Bağlama kursunu Çağrı hocamızın eşliğinde başlattık. Önce bağlamalarımızı temin ettik. Ondan sonra kursumuza başladık. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Bundan cesaret alarak annelerimiz için de aynı kursu açmayı Halk Eğitim Merkezinden talep ettik. Ve annelerimiz için de bu kursu açtık. Şimdi haftanın 2 günü öğrencilerimizle, 2 günü de annelerimizle çalışıyoruz. Allah, nasip ederse Anneler Gününde annelerimizle çocuklarımızla birlikte bağlamalarımızla öğrendiğimiz türkülerimizi seslendirip okulumuzun içinde bir etkinlik düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi. Öğrencilerden Kadirhan Kalkın da, “ Bu kursa gelince çok neşelendim. Çok sevdim bu kursu. Keşke her gün olsa diye hayal kurdum. Neşet Ertaş gibi olmayı hayal ediyorum.” dedi. Nisa Gündoğdu ise, “ Ben çok seviyorum kursumu. Arkadaşlarımla birlikte, hem annemde çalıyor. Annemlere bütün velilere çok güzel çalıyorsunuz diyorum. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu. Ayça Aytürk Şahin de, “ Arkadaşlarımla birlikte bağlama çalıyorum. İlerde bağlama çalarak sınıfta konser vereceğiz. Hep birlikte bağlama çalıyoruz. Velilerimizde çalıyor. Okulda çalmayı çok seviyorum” dedi.