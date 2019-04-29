Balıkesir'de öğrencilerden bağlama şov

Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Balıkesir Bağlamada Buluşuyor" projesi kapsamında bağlama eğitimi alan 15 farklı ilçeden 55 öğrenci, öğretmenleri ve Ses Sanatçısı Cengiz Özkan ile birlikte Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bağlama etkinliğinde konserin sunuculuğunu Sanatçı Hasan Basri yaptı. Bağlama eğitimi alan 15 farklı ilçedeki 55 öğrenci ve Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosundan 40 öğrenci, Müzik Öğretmenlerimiz Hasan Şensöz ve Deyiş Budak'ın şefliğinde sahne aldılar. Projede görev alan 20 öğretmen ve Ses Sanatçısı Cengiz Özkan ile sahneye çıkan öğrencilerimiz, dinleyenlere bağlama eşliğinde unutulmaz bir gece yaşattılar.

Müdür Yıldız, “Eminim ki Balıkesir, Balıkesir olalı böyle güzel bir buluşmayı hiç yaşamadı”

Programın sonunda Ses Sanatçısı Cengiz Özkan, Müzik Öğretmenleri Hasan Şensöz ve Deyiş Budak'a plaket takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Özellikle Türk Halk Müziğimizin vazgeçilmez sazı olan bağlama; yüzyıllardır bu toprakların ve duygularımızın dili olmuştur. Onunla ağıtlar yakılmış, onunla gözyaşı dökülmüş; onunla eğlenilmiştir. Kah sevince, kah acıya eşlik etmiştir bağlama. Bugün de bizim mutluluk gözyaşlarımıza ortak oldu, bağlama. Eminim ki Balıkesir, Balıkesir olalı böyle güzel bir buluşmayı hiç yaşamadı. 15 farklı ilçemizdeki 55 öğrencimizi bağlama ile buluşturmak, böyle güzelliğe vesile olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Her zaman ifade etmiş olduğum üzere hayatta her şey akademik başarıdan ibaret değil. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmaları; çift kanatla uçmaları bizim için çok önemli. Bu akşam bunun en güzel örneğini yaşadık; o nedenle bahtiyarım. Bu güzel projenin hayat bulmasındaki çok büyük emekleri olan Müzik Öğretmenimiz Deyiş Budak başta olmak üzere, Manyas İlçe Milli Müdürümüz Yüksel Demir'e, bizleri kırmayarak Balıkesir'imize teşrif eden bağlama üstadı Cengiz Özkan'a ve programda görev alan bütün müzik öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.