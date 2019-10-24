Balıkesir'de öğrencilere toplu taşımada indirim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı 3'üncü birleşiminde öğrencilere toplu taşımada yüzde 17 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar gereği 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren il genelinde BALKART ile toplu taşıma araçlarını kullanan bütün öğrencilere Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yüzde 17 destek (sübvanse) yapılacak. Uygulama ile 2 TL olan öğrenci tarifesi 1,65 TL, KYK-Kampüs öğrenci tarifesi 3 TL yerinde 2,50 TL olacak. Aradaki 0,35 ile 0,50 kuruşluk fark belediye bütçesinden sübvanse yapılarak, şoför esnafı herhangi bir zarara uğramayacak. Bu uygulama neticesinde Belediye bütçesinden yaklaşık 9 milyon TL öğrencilere aktarılmış olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı üçüncü birleşimine Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Toplu taşıma ücretlerine sübvanse desteği yapılmasıyla ilgili konuda, sübvansenin ne şekilde yapılacağı ve esaslarının belirlenmesi için ilgili dairelerce yapılan çalışma neticesinde 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere öğrencilere özel olmak kaydıyla ‘ön yükleme abonman sistemine' geçilerek abonman kartlarına yapılacak olan ön yükleme bedellerinde yürürlükteki ulaşım tarifeleri üzerinden yüzde 17 oranında indirim yapılması oy birliğiyle karara bağlanmıştır.”

Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada bütün partiler kabul oyu verdi.