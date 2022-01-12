Balıkesir'de Okul Sporları Bölge Birinciliği ödül töreni coşkusu

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden 73 takımın katıldığı yarışmalarda dereceye giren 36 takıma kupa ve madalya verildi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Balıkesir Okul Sporları Bölge Birinciliği ödül töreninde büyük heyecan yaşandı. Futbol, basketbol, voleybol ve futsal branşlarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları veridi. Ödül töreninde konuşan Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Balıkesir İl Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Burhaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Aslan Alpaslan yaptıkları konuşmalarda yarışmalara katılan takımlara ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Dereceye giren katımların kupa ve madalyaları Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile diğer davetliler tarafından verilirken, dereceye giren sporcular, kupalarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcular, törene katılan bürokratlar ve öğretmenlerle toplu halde fotoğraf çektirdi. Tören de Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi de gösteri yaptı. Dereceye giren öğrenciler mutluluklarını arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştı. Voleybolda dereceye giren Yiğit Çetinkaya, “ Körfez maçlarında ikinci olduk. Körfez maçlarında ikinci olmak güzel bir şey. Ama, birinci olmaya da çalışacağız ”dedi. Bir başka Voleybolcu Şule Özel de, “Edremit Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Üçüncü olduk. Umarım, ilerde daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum. Öğretmenimize çok teşekkür ederim” dedi. Futbolda birinci olan takımda yer alan Fırat Eser ise,” Körfezde şampiyon olduk. Futbolda şampiyon olduk. Rahim Usta Lisesi olarak çok mutluyuz. İnşallah, devamı gelecek” diye konuştu. Sporcu ve öğretmenleri kutlayan Okul Sporları Balıkesir İl Temsilcisi Tahir Mahir Başoğlu da, ”İlimiz okul sporları olarak bölge müsabakalarında dereceye giren takımlara ödüllerini veriyoruz. Körfez, Marmara ve Merkez olarak 3 bölgede bu törenleri düzenlemekteyiz. Bu törenler sayesinde ilçe takımları da şevk bulmakta, yaptıkları çalışmaların karşılığını madalya ve kupa olarak almaktadır. Ayrıca, il birinciliğinde dereceye giren takımlara tekrar il birinciliği ödül törenlerinde hediyelerini, madalyalarını, başarı belgelerini takdim etmekteyiz. Okul Sporları ailesi olarak bu katılımı sağlayan sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.