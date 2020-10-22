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Balıkesir'de okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), pandemi sürecinin başından buyana temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını gözeterek; parklar, toplu taşıma alanları, sağlık kuruluşları ile kamu binalarında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren ekipler, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda da detaylı bir şekilde dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.


Yaklaşık 110 bin nokta dezenfekte edildi


350 personelle 7/24 aralıksız görev başında bulunan BAKOM, pandemi sürecinin başından bu yana il genelinde bulunan; ibadethane, okul-yurt, park, kamu kurumu, toplu taşıma, ambulans, resmi araçlar başta olmak üzere bu güne kadar 107 bin 887 noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek dezenfekte işlemlerinde 6 milyon 549 bin 500 litre yüzey dezenfektanı kullandı.


Ayrıca; maske, eldiven, siperlik, tulum, gözlük, pülverizatör gibi kişisel koruyucu ve hijyen malzemesi de dağıtan BAKOM, bu güne kadar 5 milyon 530 bin 414 malzeme tedariki ve dağıtımı gerçekleştirdi.

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