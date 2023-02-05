Balıkesir'de okullar tatil edildi

Balıkesir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Balıkesir Valiliği kentte geceden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin büyük bölümünde görülen kar yağışı ve fırtına ile devamında oluşacak buzlanma başta olmak üzere olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde yaygınlaşarak etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik tahminler değerlendirilerek Balıkesir ili genelinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ayrıca ortaöğretim kurumları (liseler), halk eğitim merkezleri, meslek eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne faaliyetlerine, bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.