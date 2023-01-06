Balıkesir'de okuma yazma bilmeyen 4 kadına eğitim

Zorunlu ilköğretim çağı dışında bulunan ve okuma yazma bilmeyen 4 kursiyerin katıldığı "Okuma Yazma 1. Kademe Kurslarının" gerçekleştirildiği sınıfı ziyaret eden Vali Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı kursiyerler ile sohbet ettiler. Okuma yazma öğrenen kursiyerlerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldular.

Artık okuyabiliyorum, telefonla yakınlarımı arayabiliyorum

"Yetişkinler 1.kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı" dâhilinde okuma yazma öğrenen kursiyerlerden 74 yaşındaki Emine Özbek, "Bugüne kadar kurslara gelememiştim ama öğrenmenin yaşı yok dedim ve yıllar sonra kendim için bir şeyler yaptım, kursa başladım. Artık okuyabiliyorum. Telefonla yakınlarımı arayabiliyorum. İlaçlarımı içebiliyorum ve en çok ihtiyaç duyduğum şey olan hastanede adımı artık okuyabiliyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kendisi gibi olanlara da çağrıda bulunan Emine teyze, "Okumanın yaşı yok. İsteyen gelip okusun. Bize imkân veriliyor, imkân da olduktan sonra yapılamayacak bir şey yok. Yeter ki okusunlar. 74 yaşındayım kendimi buraya kadar getirip götürebiliyorum" dedi.

Hastanede doktorun adını da kendi adımı da okuyabiliyorum

Aynı program dâhilinde eğitim alan Mevlüde Salaz, "63 yaşındayım. 4 çocuğum ve 6 torunum var. Aslen Vanlıyım. Balıkesir'e geleli 15 sene oldu. Eşimi çok genç yaşta kaybettim. O zamanlar çalışıp çocuklarıma bakmak zorunda kaldım. Okuma yazmam olmadığı için öğretmenlerin çocuklarına bakıcılık yaptım. Hep okumayı öğrenmek istedim. Okuma yazmam olsaydı ne güzel sigortalı işim olurdu diye geçirdim hep içimden. Nihayet çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Torunlarımı da bitirince sıra bana geldi. Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım ve kursa yazıldım. Artık okuyabiliyorum, imza atabiliyorum, hastanede doktorun adını da kendi adımı da okuyabiliyorum. Artık çocuklarıma muhtaç değilim. Çok mutluyum." cümlelerini samimiyetle aktardı.

Amacım kimseye muhtaç olmadan işlerimi yapabilmek

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğu ile konuşan kursiyer Makbule Kumru; "30 yaşındayım. Aslen Hakkari Yüksekovalıyım. 1 yıl önce evlenip Balıkesir'e geldim. 10 kardeşiz. Kardeşlerimin hepsi okudular, ben okumak istemedim o zamanlar. Şimdi çok pişman oldum. Daha fazla zaman kaybetmek istemedim ve kursa başladım. En büyük amacım kimseye muhtaç olmadan alışverişimi yapmak, hastaneye gidebilmek ve toplumda kendimi rahatça ifade edebilmekti. Bunları yavaş yavaş başarıyorum. Okuma yazma bilmeyen her kim varsa cesaret ederek, çekinmeden bu kurslara kayıt olabilir" diyerek okuma yazma bilmeyen herkesi kurslara teşvik etti.

Okuma yazma kursları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve kursiyerlerimizle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Okuma yazma bilmek ve bilmemek arasındaki fark herhangi bir olayı başkalarının duyguları ile yaşamak ve aynı olayı kendi duygularımız ile yaşamak arasındaki fark gibidir. Okumayı ve yazmayı öğrenen kişi kendi duygularına kavuşarak her dileğini kendi kalemiyle dile getirme mutluluğuna erer. Okuma yazma bilmemek gözü bağlı bir şekilde yaşamak gibidir. Karanlıkta el yordamıyla yürümeye çalışmaya benzer, ya düşer ya da sağa sola çarparsın. Halk Eğitim Merkezlerimizce açılan okuma yazma kurslarımızda öğrenim gören sizler okuma yazma öğrenerek her işinizi kendiniz yapabilecek duruma geliyorsunuz. Bu kurslarda eğitim görerek "Okur Yazarlık Belgesi" alıyorsunuz. Sizler "Okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur." sözünün en güzel örneklerisiniz. Sizlerin okuma yazma öğrendiğiniz zaman yaşadığınız mutluluk ve heyecan bizim de mutluluğumuzla birleşiyor" dedi.