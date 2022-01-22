Balıkesir'de öldürülen kadın 3 ay önce evi terk etmiş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadının 3 ay önce evi terk edip, kızı ile ayrı bir ev tutarak yaşamaya başladığı öğrenildi.

İddialara göre, bir kız çocuğu annesi Elif Turan (40), Kayseri'de 2016 yılında Türkiye gündemine de gelen kuyuya atılan çuval cinayetinde büyük oğlu Mehmet Ali'yi kaybetti. O dönemde 7 yaşında olan kızı Eylül ise şans eseri kurtuldu. Olay nedeniyle eşi Ş.T. (45) ile arasındaki sorunlar büyüyen Turan, 3 ay önce Edremit ilçesinde bir ev tutarak kızı ile taşındı ve bir bakkal dükkanında çalışmaya başladı. Bu olaya sinirlenen Ş.T., saat 07.30 sıralarında çalıştığı bakkal dükkanını açmak için çıkan eşini Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta katletti. Cinayetin ardından kaçan Ş.T.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.