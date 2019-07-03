Balıkesir'de organ bağışı için stant açıldı

Kurulduğu günden bu yana organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'de adından söz ettirerek birincilikler elde eden Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü Demokrasi Meydanında stant açtı. Vatandaşlara el broşürleri dağıtarak organ bağışı hakkında bilgiler verilen stantta organ bağışı kaydı alınarak farkındalık yaratılıyor. Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörü Emine Dursun Ekinci “Biz hayatlara dokunmak için buradayız. Her yerde stant açarak farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Her alanda faaliyet gösteren kurumlarda eğitimler veriyoruz. Yaptığımız işleri anlatıyoruz. İnsanlara yaptığımız işleri anlatıp hayatlara dokunmaları için bir adım atmalarını istiyoruz. Toprak altında çürüyecek olan organların bir başka hasta tarafından kullanılmasına sadece organ nakli ile iyileşebilecek kişiler için kullanılmasına izin vermelerini vasiyet etmelerini istiyoruz. Organ naklinden en çok kaybettiğimiz zaman aile görüşmelerinde oluyor. Çok zorlanıp çaba sarf ediyoruz. Kişiler yaşarken bunu vasiyet ederlerse bu konuda pozitif düşünüyorlarsa gerçekten bu konuda biz kısa zamanda nakillerimizi gerçekleştiriyoruz”dedi.

“İnsana hayat vermenin güzelliği tartışılamaz”

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.İlyas Yıldıran organ bağışının önemine dikkat çekerek “Organları bağışladığınız da bir konu hayat kurtarıyorsunuz, bunun bir maddi ölçüsü veya karşılığı yok. Tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor. Bağışlayan için kutsal bir duygu olsa gerek. Bir insana hayat veriyorsunuz veya bir dünya kazandırıyorsunuz. Bunun güzelliği tartışılmaz. Biz hem bu organ bağışı bilincinin gelişmesi organ bağışı gönüllülerinin sisteme katılması amacıyla devlet hastanesi olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçen sene Türkiye birinciliğini elde ettik yaptığımız çalışmalarla. Bu yılda hedefiz Türkiye birinciliği. Şimdiye kadar 11 bin 600 bağışçı kazandırdık. 2019 yılı Ocak ayından şu ana kadar bağışçı sayımız bin 560 kişi. Organ bağışıyla ilgili 3 bin kişiye de eğitim verildi. Hem toplumu bilinçlendirmek hem de bağışçı sayısı kazandırmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu ünitede çalışan arkadaşlara teşekkür borçluyuz. Bu konuda katkısı olan siz basın mensuplarına da teşekkür borçluyuz sesimizi duyurduğunuz için. İnsanlarımızı organ bağışına duyarlı olmaya davet edip çağırıyoruz”şeklinde konuştu.