Balıkesir'de organik ürünler ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan bu yana organik üretim yapan kırsal Kırtık Mahallesi çiftçileri büyük başarı sağlarken, bu yılın ürünleri de satılmaya başlandı. Burhaniye Belediyesi Kırtık Köyü Organik Tarım Pazar yerinde satışa sunulan ürünler büyük ilgi gördü.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık mahallesinde üretilen organik ürünler ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen çiftçiler, ürünlerini Pazar yerinde kendilerine ayrılan bölümde satmaya başladı. Sebze ve meyveleri çeşidine göre 10 ile 30 lira arasında fiyatlarla satan çiftçiler ilgiden memnun. 10 yıldan beri organik tarım yaptıklarını anlatan İsmail Deniz,”10 yıldır organik tarımla uğraşıyoruz 2 yıllık pandemi döneminde biraz duraklama odu. Şu anda tecrübeli çiftçiler olarak organik tarım yapıyoruz. Ürünlerimiz pahalı değil. Ürünlerimizin kilosunu 10 ile 30 lira arasında satıyoruz. Her çeşit ürünümüz mevcut. Müşterilerden daha fazla ilgi bekliyoruz” dedi. Hasan Yılancıoğlu da, “ Biz Kırtık köyünde organik tarım yapıyoruz. Bu yılki ürünlerimizi satmaya başladık. Sağ olsun insanların ilgisi de iyi. Her şeyimiz var. Elma, erik, domates, biber her şeyimiz var. Sarımsağımıza cevizimize kadar her şeyimiz var” dedi. İbrahim İbiş ise,” İnsan sağlığı için organik tarım yapıyoruz. Pazarda ürünlerimizi satmaya başladık. Herkesi bu pazara bekliyoruz” dedi.