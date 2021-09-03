İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.


Yangın, akşam saatlerinde Sındırgı'nın kırsal Emendere Mahallesi'nde termal otel karşısında bulunan kızılçam ormanlık alanında meydana geldi. Bölgeye Sındırgı Orman İşletme Şefliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi. 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve Sındırgı Belediyesi'ne ait dozerle yangına müdahale edilirken, Akhisar Orman Müdürlüğünden de helikopter gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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