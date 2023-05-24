Balıkesir'de orman yangınlarına karşı önlem toplantısı

Düzenlenen toplantıda söz alan Bölge Müdürü Kemal Kayıran slayt gösteri ile birlikte açıklamalarda bulundu. Kayıran geçmiş yıllardan itibaren Balıkesir'de yaşanan orman yangın istatistikleri, 2022 yılı orman ve kırsal alan yangınları, personel ile kara ve hava araçlarının durumu, 2023 yılı için yangın önleme çalışmaları, paydaş kurumlarla koordinasyon halinde yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kırsal alan yangın sayısında Balıkesir'in, Türkiye genelinde 2'nci sırada yer aldığını ve orman yangınlarının çıkış sebeplerinin değerlendirildiğinde ise neredeyse yüzde 50'sinin ihmal ve dikkatsizliğe bağlı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, gerçekleştirilen mahalle ziyaretleriyle mahalle sakinlerine, çobanlara, arıcılara orman yangınlarına karşı eğitimleri ile birlikte askeri personele, öğrencilere sivil afet ve yangın gönüllüsü eğitimi, kurumda görevli teknik ve işçi personele verilen işbaşı eğitimleriyle etkili mücadele yöntemlerinin güçlendirildiğini vurguladı.