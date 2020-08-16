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Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı, 3 jandarma yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı. Kazada 3 jandarma personeli yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, KA. idaresindeki 34 CGP 152 plakalı otomobil ile askerî personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Edremit şehirler arası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü takla attı.


Kazada otomobille çarpışan jandarma minibüsü refüje çarparak ters döndü. Jandarma minibüsü sürücüsü K. ve aynı araçta bulunan 2 jandarma yaralandı. 3 yaralı jandarma olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan askerlerin hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle kara yolunun Çanakkale istikametine trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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