Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Maşat Caddesi'nde Z.O. (42) yönetimindeki 10 TA 303 plakalı otomobil ile M.B.K. (18) yönetimindeki 10 AIC 921 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kurye motosiklet sürücüsü M.B.K. hafif yaralandı. Yaralıya ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.