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Balıkesir'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ’ta meydana gelen trafik kazasında otomobil takla tarak ters döndü araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk 'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil takla tarak ters döndü araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.


Balıkesir'in Bursa karayolunun Demirkapı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 10 VL 868 plakalı aracın direksiyon hakimiyeti kaybeden Sadık G. sağ tarafta bulunan toprak kısmına inerek aracı takla attırdı. Vatandaşların 112 Acil Arama servisini araması sonrası kazaya müdahale eden itfaiye ve Sağlık ekipleri takla atarak ters dönen aracın içinde Sadık G., Sibel, Sevval ve Muhsine G.'yi yaralı olarak 112 Acil sağlık ekiplerine teslim ettiler. Kaza sonrası 10 VL 868 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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