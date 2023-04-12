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Balıkesir'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Güven (60) idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, İlker Çil (40) yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Raşit Güven (60) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü İlker Çil (40) ise yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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