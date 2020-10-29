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Balıkesir'de Ovacık köyü karantinaya alındı

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ovacık kırsal mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gece yarısından geçerli olmak üzere karantinaya alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ovacık kırsal mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gece yarısından geçerli olmak üzere karantinaya alındı.


Karesi ilçesine bağlı Ovacık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Karesi'ye bağlı Ovacık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 28.10.2020 tarihi saat 24.00'den itibaren karantina altına alındı.


Karesi ilçesine bağlı Ovacık kırsal mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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