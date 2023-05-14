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Balıkesir'de oy sayım işlemleri başladı

Balıkesir’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy kullanılan okullarda oy sayım işlemleri başladı.

Balıkesir'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy kullanılan okullarda oy sayım işlemleri başladı.



Balıkesir'de Altıeylül Ortaokulu ve Ali Şuuri İlkokulu'ndaki seçim sandıklarında oy kullanma işleminin sona ermesiyle oy sayımına geçildi. İlk olarak seçim zarflarının tasnif edilmesiyle başlayan sayımda daha sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı ve ardından da milletvekili oy pusulaları sayılmaya devam ediyor.


Okullarda sandık kurullarının oy sayma işlemlerine her partiden müşahitler ve oylarını kullanan vatandaşlar da eşlik ediyor.

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