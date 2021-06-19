Balıkesir'de özel öğrencilerin bir yıllık emeği görücüye çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun düzenlediği El Sanatları ve Resim Sergisi ilgi gördü. Sanata Engel Yok sloganı ile yola çıkan özel öğrenci ve velilerin öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları filografiden takıya kadar değişik elişleri ve resimler büyük ilgi görürken, ürünlerin satışından elde edilen paranın öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı açıklandı.

Ticaret Odası Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı düzenlenemeyen sergisi bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanında açıldı. Özel öğrenci ve velilerin yaptığı filoğrafiden, kapı süsüne ve takılara kadar yüzlerce çeşit ürün görücüye çıkan eserler yoğun ilgi gördü. Satışı yapılan ürünlerin geliri özel öğrencilerin eğitimine katkı olacak. Sergide görev alan öğrenci ve öğretmenler mutluluklarını dile getirirken, Okul Müdürü Oktay Ertaş'da kendilerini yalnız bırakmayan bürokrat ve vatandaşlara teşekkür etti. Sergiye katılanlara teşekkür eden Müdür Oktay Ertaş,” Körfezin en büyük özel eğitim sergisini bu yıl da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel öğrencilerimiz ve velilerimiz yıl boyunca ürettiklerini halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, sayın Kaymakamımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, değerli halkımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”

El Sanatları Öğretmeni Sevcan Tuzer de,” 2020-2021 yılı özel eğitim sergimize hoş geldiniz. Özel eğitim öğrencilerimiz çok güzel ürünler üretiyorlar. Genellikle geri dönüşümden güzel ürünler ürettik. Kalplerimiz, tepsilerimiz, su kabaklarımız, sandıklarımız bulunmaktadır. Halkımız da bu sergimize oldukça ilgi gösterdi. Satılan ürünlerimizin geliri okulumuz ve öğrencilerimiz için kullanılacak” dedi. Öğrencilerden Eylül Dündar, “ Özel eğitimde her şeyi yaptık. Bunları yaptık. Her şeyi biz yaptık” derken, Mine Öksüz de, “Her şeyi biz yaptık. Rehber öğretmenimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun” diye konuştu. Öğretmen Nedret Karamanoğlu da,” Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulunun bu yılki sergini açmış bulunmaktayız. Okulumuzda geçen yıl maalesef pandamidern dolayı sergiyi yapamadık. Bu sene güzel görkemli bir sergi yaptık. Sanata Engel Yok diyerek. kutladığımız sergide ürünlerimizi misafirlerimize gösteriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımıza hafta sonları yasak olmadığı için genellikle deniz kenarlarında deniz kabukları deniz taşları topladılar. Bizlerde onlara uzaktan eğitim videolarımızı ile bu ürünleri yaptırdık” dedi.