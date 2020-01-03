Balıkesir'de Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Balıkesir ve bölgenin Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerinde bölge genelinde başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, bölgemizin kıyı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.