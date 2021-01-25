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Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 10 aranan şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 17 adet kartuş ele geçirdi.

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