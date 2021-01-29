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Balıkesir'de polis 10 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri aramalar esnasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptığı 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahsı yakalandı. 4 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 6 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekipleri yapılan aramalarda 6,56 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza hap, 13,02 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile 117 adet ecstasy hap ele geçirdi.

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