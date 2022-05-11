Balıkesir'de polis 11 yıl hapis cezası olan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma neticesinde; kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma bulundurma suçlarından aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. R.Ç. sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Kepsut Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.