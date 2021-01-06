Balıkesir'de polis 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik olarak yaptığı operasyonlarda 12 aranan şahsı yakalarken, 16 silah ve 109 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir merkez, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 12 aranan şahıs, 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 59 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 48 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet fişek ele geçirildi.