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Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi

Balıkesir’in Bigadiç, Susurluk ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri silah operasyonu düzenlediler.

Balıkesir'in Bigadiç, Susurluk ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri silah operasyonu düzenlediler. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5 tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bigadiç,Edremit ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; Bigadiç İlçesinde, 3 Adet av tüfeği, Edremit İlçesinde, 1 adet ruhsatsız Llama marka 9 mm tabanca ve buna ait 8 adet fişek, 2 Adet Glock Marka tabanca 7,65 mm ve buna ait 6 adet fişek, 1 adet Atmaca marka 9 mm tabanca ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet Corcill marka av tüfeği, 1 adet TS 870 marka ibareli Av Tüfeği ve 1 adet Kurusıkı tabanca ve Susurluk İlçesinde, 1 adet Av Tüfeği ve bu silaha ait 20 adet fişek, olmak üzere toplam, 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bunlara ait 42 adet fişek ve 7 Adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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