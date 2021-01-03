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Balıkesir'de polis 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Bandırma, Gönen ve Ayvalık ilçelerinde 8 ayrı çalışmada 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında yaptığı aramalarda; 28,06 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza hap ve 9,05 gram esrar ele geçirdi.

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