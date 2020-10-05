Balıkesir'de polis 13 aranan şahıs ve çok sayıda silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 13 aranan şahsı yakalarken, yaptıkları aramalarda 12 ateşli silah ile 111 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il egenelinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda Balıkesir İl Merkezinde 3, Ayvalık'ta 3, Bandırma'da 1, Edremit'te 5, Manyas İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. Polis ekipleri operasyonlarda Balıkesir İl Merkezinde, 3 adet Tek kırma diye tabir edilen ruhsatsız tüfek, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek, Ayvalık İlçesinde 1 adet 9 mm Browning marka tabanca ve bu silaha ait 43 adet mermi, 1 adet 7,65 mm Sigsauer marka tabanca ve bu silaha ait 6 adet mermi, 1 adet Blow Magnum marka kurusıkı tabanca, 1 adet Volkan marka kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet fişek, Bandırma İlçesinde, 1 kurusıkı tabanca ve buna ait 45 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 Adet Beretta marka ruhsatsız tabanca, 1 Adet Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.