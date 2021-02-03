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Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri uygulamalar esnasında 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 13 aranan kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 11 adet kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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