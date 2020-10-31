Balıkesir'de polis 130 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Balıkesir'de KOM şubesine bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 130 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 130 Kg kıyılmış tütün, 14 bin 200 adet dolu makaron ve 55 adet bandrol ele geçirdi. Polis ekipleri şüpheli şahıslar hakkında adlı işlem başlattığı öğrenildi.