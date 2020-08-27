Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı ve 12 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakaladı, 12 silahı ve bu silahlara ait 63 fişeği de ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ayrı ayrı yapılan çalışmalarda; muhtelif suçlardan aranan 7 kişi Balıkesir il merkezinde, 1 kişi Ayvalık'ta, 4 kişi Edremit ve 1 kişide Gömeç ilçesinde olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin il genelinde yaptığı silah operasyonlarında, Balıkesir il merkezinde 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında silah ve 8 fişek, 1 adet ruhsatsız silah ve 6 fişek, 1 adet Magnum Pompalı diye tabir edilen tüfek, 1 adet Blow kurusıkı tabanca ve 28 adet fişek, 1 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet Voltran kuru sıkı tabanca, 1 adet Ekol marka kurusıkı tabanca, 1 adet Hatsan marka havalı uzun namlulu tüfek,

Ayvalık ilçesinde, 1 adet ruhsatsız Hackler marka silah ve 6 fişek, Edremit ilçesinde 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek, 1 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca ve Susurluk ilçesinde 1 adet ruhsatsız Cz75 marka silah ve 12 adet fişek, olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız silah ve 32 adet fişek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 31 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.