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Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 1 kişiyi Erdek ilçesinde, Burhaniye ilçesinde 4, Edremit ilçesinde 4, Ayvalık ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 1 ve Balıkesir il merkezinde 3 olmak üzere 15 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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