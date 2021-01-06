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Balıkesir'de polis 15 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri merkez ilçeler, Edremit ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri merkez ilçeler, Edremit ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 9 ayrı çalışmada 15 şahıs yakaladı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda; 35,26 gram metamfetamin, 129 adet sentetik ecza hap, 448,10 gram toz esrar, 0,72 gram sentetik kannabinoid maddesi,1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirdi.

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