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Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

Polisin 2. yaptığı operasyonda da 3 silah ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Sındırgı ilçesinde 1, Dursunbey ilçesinde 1, Gömeç ilçesinde 1, Ayvalık ilçesinde 2 ve Balıkesir İl merkezinde 11 kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.


Balıkesir'de polisinin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 3 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir İl merkezinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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