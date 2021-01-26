Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri şahıslarla beraber 2 ateşli silah ve 10 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda 16 arana şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.