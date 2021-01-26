Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri şahıslarla beraber 2 ateşli silah ve 10 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda 16 arana şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.