Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 16 aranan şüpheli şahsı yakalarken, 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk İlçelerinde 08.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Adli makamlarca 2 şahıs tutuklanırken, 14 şahıs yapılan işlemler sonucu serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet kartuş, 1 adet menşei belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet kartuş ele geçirildi.