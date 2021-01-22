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Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 17 aranan şüpheliyi yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 21 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 17 aranan şüpheliyi yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 21 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Savaştepe ilçelerinde yatığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 17 aranan şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 18 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

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