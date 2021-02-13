Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 18 aranan şahsı yakaladı. Adli makamlara sev edilenlerden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 12.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 18 şahsı yakalanrken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanırken, 13 şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.