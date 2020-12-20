Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı yakaladı. Polis ekipleri operasyon sırasında ayrıca 2 ateşli silah ve 31 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda, merkez ilçelerde 10 aranan şahsı yakalarken 1 tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 fişek ele geçirirken, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 2 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs ve Susurluk İlçesinde de 1 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş ele geçirilirken toplamda 19 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş ele geçirildi.