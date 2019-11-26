İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı

Balıkesir’de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 197 kilogram açık tütün, 30 bin adet boş makaron, 77 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.