Balıkesir'de polis 2 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde 06.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 şahsı yakaladı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve buna ait 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.