Balıkesir'de polis 2 silah el geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 2 silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Ayvalık ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1 adet Atak marka kurusıkı 9 mm tabanca ve buna ait 131 adet fişek ve Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız Cold marka 9 mm tabanca ve buna ait 4 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.