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Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri ayrıca 2 ateşli silah ve 14 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde 07.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirdi.

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