İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında 20 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 11 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında 20 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 11 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Sındırgı ilçelerinde 01.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.