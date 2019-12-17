Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 2'di Bandırma'da, 2'si Burhaniye'de, 6'sı Edremit'te, 2'si Balya'da, 3'ü Ayvalık'ta, 1'i Kepsut ilçesinde ve 5 Balıkesir İl Merkezinde olmak üzeri 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.