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Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde yaptıkları operasyonlarda 21 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve 63 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde yaptıkları operasyonlarda 21 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve 63 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Kepsut ve Susurluk ilçeleri genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda 21 aranan şahıs, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 31 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 32 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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