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Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 11'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Savaştepe İlçelerinde 12.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 11'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

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