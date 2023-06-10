Balıkesir'de polis 26 aranan şahsı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.